Ефимов: С 2020 года в Москве построили 26 новых зданий для полиции и пожарных

С 2020 года в Москве в рамках программы «Безопасный город» возвели 26 современных зданий для полиции и пожарных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Это современные здания для отделов полиции, опорных пунктов участковых уполномоченных и пожарных депо общей площадью около 160 тысяч квадратных метров», – рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, новые объекты значительно повышают материально-техническую оснащённость правоохранительных органов и пожарной охраны, что напрямую влияет на скорость реагирования и эффективность их работы.

Самым крупным стал комплекс площадью почти 60 тысяч кв. м на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское для полка полиции и отряда спецназначения. В его состав вошли два восьмиэтажных административных корпуса с кабинетами, архивами и комнатами отдыха, казарменный блок с медпунктом, а также учебно-тренировочная база с тиром, спортивными залами и помещениями для отработки тактических действий.

«Больше всего объектов по программе "Безопасный город" с 2020 года построено на территории Троицкого и Новомосковского административных округов», – отметил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Александров уточнил, что два из них предназначены для полиции, одиннадцать — для пожарных частей.

Кроме того, на западе города, в районе Тропарёво-Никулино, ввели в эксплуатацию новое пожарное депо на пять машино-мест с гаражом, служебными помещениями, диспетчерской и учебно-тренировочной башней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин лично открыл два современных здания ОВД.

