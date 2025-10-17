Ефимов: С 2011 года в Москве утверждено более 500 проектов для линейных объектов

В Москве с 2011 года разработано более 500 проектов планировки территории (ППТ) для различных линейных объектов, крупнейшими из которых стали Московский скоростной диаметр и новые станции Троицкой линии метро, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 14 лет город утвердил 550 проектов планировки территории для размещения различных линейных объектов. Крупнейшими инфраструктурными проектами за этот период стали Московский скоростной диаметр, магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также открывшиеся в этом году станции Троицкой линии метро “Вавиловская”, “Академическая”, “Крымская” и “ЗИЛ”», – отметил Ефимов.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день утверждены более 90 ППТ, предполагающих строительство и реконструкцию более 100 км дорог, 15 проектов, касающихся станций метро, и 30 проектов расположения инженерных коммуникаций.

Со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что большая часть проектов инженерных коммуникаций коснется Троицкого и Новомосковского округов столицы.

