Ефимов: Реорганизация 49 промзон по программе КРТ создаст 255 тысяч рабочих мест

Реализация в 49 бывших промзонах 72 проектов комплексного развития территорий (КРТ) позволит создать порядка 255,5 тысячи рабочих мест и создать в столице качественно новые городские пространства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящий момент в столице на территории 49 бывших промзон реализуется 72 проекта КРТ. В совокупности под редевелопмент отведено более 981 гектара земли. На них построят 22,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Таким образом, в разных районах столицы появятся качественно новые городские пространства с жильем и востребованной инфраструктурой, где будет создано почти 255,5 тысячи дополнительных рабочих мест. Инвестиции в развитие территорий 49 бывших промзон оцениваются в 7,42 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 530,2 миллиарда рублей», — отметил вице-мэр.

Реорганизация промзон ведется в десяти столичных административных округах. Кроме того, в 20 из 49 промзон реализуются два или более проектов КРТ.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, больше всего проектов КРТ (14) реализуются в ЮВАО, на месте промзон «Волгоградский проспект», «Грайвороново», «Выхино», «Курьяново», «Южный порт», «Карачарово» и «Серп и Молот». Здесь построят более 4,8 млн «квадратов» жилья, производственной и общественно-деловой недвижимости.

Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе КРТ двух земельных участков в районе Филевский Парк. Сегодня по его поручению в столице реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью 4200 га.

