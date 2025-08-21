Ефимов: Реконструкция улично-дорожной сети в СВАО Москвы завершится до конца года

Столичные строители выполнили 70% работ в рамках крупного инфраструктурного проекта реконструкции и строительства улично-дорожной сети на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Продолжаются работы над крупным инфраструктурным проектом реконструкции и строительства улично-дорожной сети на северо-востоке Москвы. Сейчас ведутся мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций, возведению автомобильной дороги и пешеходных переходов. Общая готовность объекта составляет почти 70 процентов», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, окончание работ ожидается в 2025 году. Ефимов рассказал, что с учетом скорого завершения смежного проекта – возведения путепровода для соединения Костромской улицы и Юрловского проезда – будет создана новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ.

Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что работы по реконструкции улиц Сельскохозяйственной и Декабристов вышли на завершающую стадию.

«Строителям предстоит проложить еще около одного километра дорог при общей протяженности улично-дорожной сети почти шесть километров», – добавил глава департамента.

Мосгосстройнадзором проведены 19 проверок на объекте. В ходе них оценивалось соответствие выполненного объема работ требованиям проектной документации.

После завершения работ значительно улучшится транспортная доступность и внутриквартальная связанность районов Останкинский, Свиблово, Отрадное и Южное Медведково.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства улично-дорожной сети от МСД до Юрловского проезда.

