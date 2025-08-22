Ефимов: Реконструкцию участка набережной «Западный порт» выполнили на 20%

Реконструкция участка «Западный порт» набережной Москвы-реки протяженностью от территории театра «Мастерская П.Н. Фоменко» до границы района Филевский Парк будет завершена в 2026 году. Сейчас реконструкция выполнена на 20%, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас на объекте ведутся работы по строительству подпорной стены. Они проводятся в акватории реки, что сопряжено с применением специальных мероприятий по водоотведению и водопонижению. Помимо этого, задействованы водные транспортные средства – земснаряды и баржи. Также следует отметить и стесненные условия производства работ – объект линейный, ширина его составляет 20 метров. Сейчас проект реконструкции выполнен на 20 процентов, плановое завершение работ – 2026 год», – добавил вице-мэр.

Возведение подпорной стены подразумевает откачку воды из котлована, устройство шпунтового ограждения, монтаж щебеночного основания, выемку грунта и иловых масс, устройство арматурного каркаса с опалубкой и заливку монолитного бетона. Затем выполняется гидроизоляция бетонных покрытий и обратная засыпка песком, а также облицовка гранитной плиткой.

Особенности проекта заключаются в погружении шпунта в акваторию с разработкой ила со дна реки и донных отложений с дальнейшим устройством щебеночного основания. При этом постоянно выполняется откачка воды из котлована.

По словам главы Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василия Десяткова, впоследствии рабочие благоустроят участок набережной длиной 812 метров. Здесь появятся беговая дорожка с покрытием из резиновой крошки, велодорожка с асфальтобетонным покрытием и пешеходная зона с покрытием из гранитной крошки. Прилегающую территорию озеленят, а также обустроят места для тихого отдыха и смонтируют наружное освещение и архитектурную подсветку ночью.

