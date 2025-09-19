Ефимов: Реализация 12 проектов КРТ позволит создать в СВАО 21 тысячу рабочих мест

В Северо-Восточном административном округе Москвы реализуют 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ), к четырем из которых приступили в 2025 году, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, на северо-востоке города в 2025 году приступили к реализации еще четырех проектов КРТ. В районах Бабушкинский, Бутырский, Лианозово и Марьина Роща построят 373 тысячи квадратных метров недвижимости, включая 113,6 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации.

«Общее количество площадок, реорганизуемых в округе по программе комплексного развития территорий, достигло 12. В совокупности на них возведут около 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости, что позволит создать в Северо-Восточном административном округе почти 21 тысячу новых рабочих мест», – заявил он.



Уточняется, что девять из 12 реорганизуемых в округе площадок расположены на территории бывших промзон. Еще три – на неэффективно используемых участках.



Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в рамках реализации проектов КРТ в округе также возведут почти 1,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой и производственной инфраструктуры.



«В частности, в бывшей промзоне “Северянин” построят современный технопарк и учебно-воспитательный комплекс на 650 мест, в “Калибре” – детский сад и спортивное сооружение», – сообщил он.



В рамках программы КРТ на месте бывших промозон и неэффективно используемых территорий строят современные городские пространства. На данный момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 подобных проектов.

