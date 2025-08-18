Ефимов: Реализацию 60 проектов КРТ завершат в Москве к концу 2030 года

К концу 2030 года в Москве намерены реализовать 60 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Назначенные городом операторы, правообладатели земельных участков и инвесторы построят там свыше 4,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости, из которых более 1,3 миллиона квадратных метров – жилье для реализации программы реновации», – подчеркнул он.

Помимо прочего, в столице планируют возвести и около 2,1 миллиона квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов.

К примеру, на данный момент на месте недостроенного паркинга в Тимирязевском районе продолжается строительство современного бизнес-центр. Помимо прочего рядом с деревней Яковлево в ТиНАО формируется новый жилой квартал. Как сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, каждый проект КРТ проработан с учетом потребностей конкретного района.

Программа КРТ позволяет создавать современные городские кварталы на месте бывших промзон. Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, в городе на стадии реализации находятся 127 проектов КРТ.

