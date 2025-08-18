Ефимов: Реализацию 60 проектов КРТ завершат в Москве к концу 2030 года
К концу 2030 года в Москве намерены реализовать 60 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Назначенные городом операторы, правообладатели земельных участков и инвесторы построят там свыше 4,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости, из которых более 1,3 миллиона квадратных метров – жилье для реализации программы реновации», – подчеркнул он.
Помимо прочего, в столице планируют возвести и около 2,1 миллиона квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов.
К примеру, на данный момент на месте недостроенного паркинга в Тимирязевском районе продолжается строительство современного бизнес-центр. Помимо прочего рядом с деревней Яковлево в ТиНАО формируется новый жилой квартал. Как сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, каждый проект КРТ проработан с учетом потребностей конкретного района.
Программа КРТ позволяет создавать современные городские кварталы на месте бывших промзон. Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, в городе на стадии реализации находятся 127 проектов КРТ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России подготовка системы образования к учебному году завершится к 29 августа
- Нидерланды не будут участвовать во встрече Зеленского и Трампа
- Здание энергоблока Смоленской АЭС незначительно повреждено из-за БПЛА
- В Донецке женщина погибла при атаке ВСУ
- Трамп и Зеленский проведут часовую встречу в Вашингтоне
- В Киеве подорвали военный пикап
- В Тюмени Ан-24 выкатился за пределы ВПП
- Яблочный Спас – 2025: Традиции праздника, народные приметы и запреты
- Деятельность немецкой EVZ признали нежелательной в России
- В Стамбуле в ДТП с автобусом погибли три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru