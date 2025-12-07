Ефимов рассказал о благоустройстве территорий в Москве по городской программе
В столице за счет средств Адресной инвестпрограммы реализуют различные градостроительные проекты по развитию социнфраструктуры, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в том числе вблизи медицинских, образовательных и спортивных учреждений выполняют комплексное благоустройство. Например, в 2025 году в Царицыне на Бакинской улице построили флагманский центр городской клинической больницы им. В.М. Буянова, где озеленили прилегающую территорию.
«С 2020 года в Москве провели масштабное благоустройство и озеленение 260 Га территорий вблизи 255 соцобъектов», - объяснил Ефимов.
Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров уточнил, что в текущем году в День города в Сокольниках открыли новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира общей площадью примерно 58 тысяч квадратных метров. По его словам, территорию рядом с объектом площадью свыше 1,5 Га тоже комплексно благоустроили, уложив там газон и оборудовав детские площадки.
Отмечается, что в Южном Бутове на Остафьевской улице возвели двухэтажный спорткомплекс «Максимум» площадью 8,75 тысячи квадратных метров. Прилегающую территорию площадью 2,71 Га благоустроили и озеленили. Вблизи объекта оборудовали парковку почти на 70 авто с 11 местами для маломобильных граждан.
Уточняется, что в школе в Багратионовском проезде в Филевском парке, рассчитанной на 375 мест, площадь благоустройства прилегающей территории достигла 0,67 Га. Во дворе образовательного учреждения оборудовали спортзону с беговой дорожкой, зону для прыжков в длину и универсальную спортплощадку.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в ближайшие три года в городе создадут 160 спортобъектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: ВС РФ «Кинжалом» поразили объекты ТЭК Украины
- Минобороны: ВС РФ освободили Ровное и Кучеровку
- СМИ: Налоговая закрыла одну из компаний Филиппа Киркорова
- Вильфанд: На грядущей неделе снег покроет 92% РФ
- Адвокат: Лурье ожидает признания ВС РФ законности сделки по квартире Долиной
- Макрон объявил о проведении переговоров с Зеленским по Украине
- Ян победил Двалишвили в реванше, вернув титул UFC в легчайшем весе
- Сборы «Иллюзии обмана-3» в РФ превысили 1,5 млрд рублей
- МО: За ночь ПВО сбили 77 дронов ВСУ
- В РФ к 2027 году сократят список «неженских» профессий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru