Ефимов рассказал о благоустройстве территорий в Москве по городской программе

В столице за счет средств Адресной инвестпрограммы реализуют различные градостроительные проекты по развитию социнфраструктуры, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в том числе вблизи медицинских, образовательных и спортивных учреждений выполняют комплексное благоустройство. Например, в 2025 году в Царицыне на Бакинской улице построили флагманский центр городской клинической больницы им. В.М. Буянова, где озеленили прилегающую территорию.

«С 2020 года в Москве провели масштабное благоустройство и озеленение 260 Га территорий вблизи 255 соцобъектов», - объяснил Ефимов.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров уточнил, что в текущем году в День города в Сокольниках открыли новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира общей площадью примерно 58 тысяч квадратных метров. По его словам, территорию рядом с объектом площадью свыше 1,5 Га тоже комплексно благоустроили, уложив там газон и оборудовав детские площадки.

Отмечается, что в Южном Бутове на Остафьевской улице возвели двухэтажный спорткомплекс «Максимум» площадью 8,75 тысячи квадратных метров. Прилегающую территорию площадью 2,71 Га благоустроили и озеленили. Вблизи объекта оборудовали парковку почти на 70 авто с 11 местами для маломобильных граждан.

Уточняется, что в школе в Багратионовском проезде в Филевском парке, рассчитанной на 375 мест, площадь благоустройства прилегающей территории достигла 0,67 Га. Во дворе образовательного учреждения оборудовали спортзону с беговой дорожкой, зону для прыжков в длину и универсальную спортплощадку.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в ближайшие три года в городе создадут 160 спортобъектов.

