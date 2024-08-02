Ефимов рассказал о благоустройстве территории у строящейся станции «Генерала Тюленева»

Рядом со строящейся станцией «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро создадут 17 тысяч квадратных метров новых тротуаров, а благоустройство выполнено почти на 65%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках работ по озеленению планируется уложить примерно 16 тысяч квадратных метров рулонного газона. Будут устроены водоотвод и сети освещения общей протяженностью около 2,5 тысячи метров. Фонари с энергоэффективными светодиодными светильниками расположат у входного павильона метро и вдоль улицы Теплый Стан», – отметил Ефимов.

Так, рабочие уже установили три остановки с USB-зарядкой для мобильных устройств и системой видеонаблюдения. Помимо этого, будут установлены навигационные табло с расписанием маршрутов.

Ранее, 21 июня, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская».

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что Троицкая линия метро должна соединить Московское центральное кольцо с районом Троицк. При этом пассажиропоток составит примерно 300 тысяч человек в будний день, так как рядом со станциями проживают около 1,5 миллиона человек.

