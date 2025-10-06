Ефимов: Рабочие начали строительство моста между Мневниковской поймой и Крылатским

Рабочие начали возведение велопешеходного моста через Москву-реку между районом Крылатское и Мневниковской поймой. Сейчас на объекте ведется монтаж буронабивных свай для опор моста, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Одновременно на двух берегах Москвы-реки началось возведение нового пешеходного моста, который соединит улицу Островную с Проектируемым проездом №1074 и улицей Нижние Мневники. Протяженность сооружения без подходов превысит 200 метров. Пролетное строение моста будет размещено на четырех опорах. Строители приступили к устройству буронабивных свай для опор искусственного сооружения и формированию шпунтового ограждения право- и левобережных стройплощадок со стороны реки. Работы ведутся за счет средств городского бюджета», – добавил вице-мэр.

Новый мост позволит обеспечить пешеходную связь для жителей районов Крылатское и Хорошево-Мневники, откроет удобный доступ к Гребному каналу и другим спортивным объектам.

По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, объект украсят архитектурно-художественной подсветкой, а на обоих берегах Москвы-реки появятся тротуары и пешеходные дорожки. «Новый мост не только обеспечит удобную транспортную связь, но и станет архитектурной достопримечательностью города», – подчеркнул Десятков.

Разрешение на строительство моста оформил Мосгосстройнадзор. Возведение объекта, ширина пролетного строения которого на прямом участке достигнет девяти метров, будет проходить под контролем инспекторов организации. Первая проверка намечена на четвертый квартал 2025 года.

Мневниковская пойма превратилась в один из самых крупных центров развития Москвы, здесь создается современный городской район. Как отметил гендиректор организации «Дороги и Мосты» ГК «Нацпроектстрой» Михаил Григорьев, предприятие строит уже третий мост в Мневниковской пойме. Уже был открыт автомобильный мост в створе улицы Мясищева, также строится мост в створе Новозаводской улицы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о старте строительства пешеходного моста между Мневниковской поймой и районом Крылатское.

