Ефимов: Пять школ построили и реконструировали за счет бюджета в ТиНАО в 2025 году
Пять образовательных учреждений построили и реконструировали в Новой Москве по Адресной инвестиционной программе в январе-сентябре 2025 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За девять месяцев 2025 года в столице возвели и реконструировали пять школ общей площадью свыше 48 тысяч квадратных метров. Они рассчитаны более чем на три тысячи учащихся. Новые объекты расположены в районах Бекасово, Краснопахорский, Коммунарка и Щербинка. Здания позволят создать современные условия для обучения и развития подрастающего поколения, повысить качество и доступность образования», – отметил вице-мэр.
Выполненные работы полностью отвечают новым подходам к строительству и проектированию, а также современным образовательным стандартам.
По словам главы Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, крупнейшим образовательным учреждением, которое построили в ТиНАО в 2025 году, стала школа в районе Коммунарка. Здесь разместились лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон, спортивные залы и бассейн, медиатека и медицинский блок. Школа приспособлена для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, был построен новый учебный корпус на 400 мест на улице Местечко Барыши (район Щербинка). Также завершается реконструкция трехэтажного здания школы №2075 (Красная Пахра). Здесь установили инженерные системы и окна, выполнили кровельные и монолитные работы.
Мосгосстройнадзор контролировал возведение объектов образования на всех этапах. Ведомство провело свыше 70 проверок, во время которых специалисты оценивали качество материалов и конструкций.
Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
