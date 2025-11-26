Ефимов: Пять объектов культуры возведут и реконструируют в Москве до 2029 года
В Москве построят и реконструируют за счет городского бюджета и под кураторством столичного департамента гражданского строительства пять объектов культуры с 2026 по 2028 год. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В течение следующих трех лет в четырех административных округах столицы планируется построить и реконструировать пять объектов культуры. Общая площадь зданий превысит 24 тысячи квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, учреждения появятся в рамках Адресной инвестиционной программы в районах Тверской, Куркино, Внуково, Филимонковский и Троицк. Ефимов подчеркнул, что в результате москвичи получат современные пространства для досуга, образования и творчества, что положительно скажется на развитии культурной среды в столице.
Глава столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров отметил, что только на территории ТиНАО построят и реконструируют три объекта культуры, общая площадь которых превысит 20 тысяч квадратных метров.
