Ефимов: Пять деловых центров построят в районе Филевский Парк за счет инвесторов
Пять новых административно-деловых центров появятся в районе Филевский Парк (ЗАО) за счет частных инвестиций. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Деловая инфраструктура возводится для формирования комфортных зон для развития и работы организаций, улучшения условий ведения бизнеса, повышения деловой активности и привлечения инвестиций.
«Общая площадь офисных зданий, которые возводят в Филевском Парке за счет средств инвесторов, составит почти 130 тысяч квадратных метров. Самое большое из них площадью 43,3 тысячи квадратных метров появится по адресу: улица Заречная, владение 2/1. Строение будет представлять из себя 17-этажную башню, в которой офисная часть займет 26,1 тысячи квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию планируют в этом году», – отметил вице-мэр.
Строительством одного из бизнес-центров занимается девелопер FORMA. По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, суммарная площадь фасадов будущего здания достигнет 16 тысяч «квадратов», 77% площади займут панорамные окна. Сейчас объект готов на 90%, завершаются монтаж лифтового оборудования и внутренних инженерных систем, а также устройство фасада. Также рабочие благоустраивают прилегающую территорию.
Выполнение всех работ контролирует Мосгосстройнадзор. Уже проведены 64 проверки на предмет соответствия строительных конструкций и стройматериалов проектным решениям.
Появление новых деловых комплексов поспособствует экономическому росту Москвы, увеличению конкурентоспособности и созданию новых рабочих мест.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров раскрыл просьбу Молдавии о цензуре ряда Telegram каналов перед выборами
- В РФ начнут отзывать водительские права при выявлении у автомобилистов опасных заболеваний
- Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на угрозы НАТО сбивать самолеты
- ИИ-актриса привлекла внимание на саммите Цюрихского кинофестиваля
- Сразу 11 россиян россиян выиграли в лотерею по 2 миллиона рублей
- СМИ: Ребёнок и лошадь пострадали при обрушении крыши конюшни в Новой Москве
- Песков: Нужно вынуждать Киев встать на путь мира, а не войны
- Суд арестовал третьего фигуранта дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти
- Warner Bros. первой в 2025 году преодолела $4 млрд кассовых сборов
- Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru