Ефимов: Пять деловых центров построят в районе Филевский Парк за счет инвесторов

Пять новых административно-деловых центров появятся в районе Филевский Парк (ЗАО) за счет частных инвестиций. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Деловая инфраструктура возводится для формирования комфортных зон для развития и работы организаций, улучшения условий ведения бизнеса, повышения деловой активности и привлечения инвестиций.

«Общая площадь офисных зданий, которые возводят в Филевском Парке за счет средств инвесторов, составит почти 130 тысяч квадратных метров. Самое большое из них площадью 43,3 тысячи квадратных метров появится по адресу: улица Заречная, владение 2/1. Строение будет представлять из себя 17-этажную башню, в которой офисная часть займет 26,1 тысячи квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию планируют в этом году», – отметил вице-мэр.

Строительством одного из бизнес-центров занимается девелопер FORMA. По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, суммарная площадь фасадов будущего здания достигнет 16 тысяч «квадратов», 77% площади займут панорамные окна. Сейчас объект готов на 90%, завершаются монтаж лифтового оборудования и внутренних инженерных систем, а также устройство фасада. Также рабочие благоустраивают прилегающую территорию.

Выполнение всех работ контролирует Мосгосстройнадзор. Уже проведены 64 проверки на предмет соответствия строительных конструкций и стройматериалов проектным решениям.

Появление новых деловых комплексов поспособствует экономическому росту Москвы, увеличению конкурентоспособности и созданию новых рабочих мест.

