Ефимов: Путепровод на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построен на 70%
В Москве строители выполнили 70 процентов работ по возведению 150-метрового путепровода над железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра на отрезке от Новобутовской улицы до Варшавского шоссе. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.
«Сейчас идет подготовка арматуры железобетонной плиты, после чего будет проведено бетонирование первой захватки. Общая готовность проекта составляет уже 70 процентов. Завершить возведение путепровода планируется в следующем году», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, его длина составит 150 метров, а ширина – 24 метра.
Ефимов отметил, что на путепроводе будет четыре полосы движения: по две в каждую сторону. В составе объекта построены четыре подпорные и две шкафные стенки в конструкции съездов с восточной и западной стороны.
О том, что строительство путепровода над путями МЦД-2 ведется в сложных, стесненных условиях рассказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, пролетное строение путепровода сталежелезобетонное, с железобетонной плитой проезжей части, состоящее из 15 блоков, выполненных из металла. Десятков подчеркнул, что сооружение улучшит транспортную ситуацию на юге столицы, обеспечит удобный выезд на магистраль с Варшавского шоссе со стороны области и с Расторгуевского шоссе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что строительство новых дорог улучшило движение в Москве.
