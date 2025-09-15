Ефимов: Промзоны в районах Головинский и Отрадное реорганизуют по программе КРТ

По программе комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы участки экс-промзон Алтуфьевское шоссе (район Отрадное, СВАО) и Автомоторная (район Головинский, САО), сейчас их подготовили для первых очередей строительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На севере и северо-востоке Москвы инвесторы реализуют два масштабных проекта КРТ – в бывших промзонах Автомоторная и Алтуфьевское шоссе. Планировочную документацию по ним утвердили в прошлом году. Сейчас несколько участков подготовлены к началу строительства первых очередей. Мероприятия по изъятию и сносу на них старых построек идут по графику, часть площадок уже полностью готова для строительных работ. По размеру площадей промзоны Автомоторная и Алтуфьевское шоссе входят в десятку крупнейших из всех реорганизуемых в Москве по программе КРТ. Они также в числе лидеров и по своему градостроительному потенциалу. В совокупности там построят свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости и создадут почти 15,3 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Реализация проекта КРТ в районе Отрадное началась в сентябре 2021 года, в Головинском районе — в октябре 2022 года. За 14 лет будет реорганизовано свыше 29 га промзоны Алтуфьевское шоссе, а на реорганизацию промзоны Автомоторная площадью свыше 77 га уйдет 22 года.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, на территории заброшенных промзон построят жилье по программе реновации суммарной площадью свыше 422 тысяч «квадратов», а также почти 834 тысячи квадратных метров производственной и общественно-деловой инфраструктуры.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе КРТ двух участков в районе Филевский Парк. Сегодня в Москве по его поручению реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

