Ефимов: Производственные и коммунальные объекты построят по проекту КРТ в САО

Новый квартал с объектами промышленно-коммунальной и производственной инфраструктуры появится по проекту комплексного развития территории (КРТ) в Молжаниновском районе (САО), проект опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту КРТ в районе Молжаниновский реорганизуют участок площадью 2,93 гектара. Развитие территории предусматривает строительство здесь зданий для размещения объектов промышленно-коммунальной и производственной инфраструктуры. Общая площадь недвижимости, которую возведут на участке, составит около 49,8 тысячи квадратных метров. В результате будет создано почти 660 рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Рядом с реорганизуемой территорией находится Машкинское шоссе.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, большую часть застройки займет промышленный комплекс. Также здесь появятся коммунальная база ГБУ «Автомобильные дороги» площадью 360 «квадратов» и административно-бытовой комплекс для обслуживания базы. Кроме того, рабочие построят дороги и благоустроят территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин принял решения о КРТ в семи московских районах. Сегодня по его поручению реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

