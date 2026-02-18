Ефимов: Проектировщики Бирюлевской линии метро применили технологии информационного моделирования

В процессе проектирования Бирюлевской линии метро создаются цифровые информационные модели, что повышает эффективность и сокращает сроки работ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«На текущий момент создано 120 цифровых моделей различных участков линии. Всего проект будет включать 473 модели с рабочей документацией и графической информацией по станциям, перегонам и притоннельным сооружениям. Сейчас на четырех станциях ведутся активные работы, а в ближайшее время строители выйдут на шесть оставшихся площадок», — отметил заммэра.

Использование цифровых моделей позволяет проектировщикам и строителям работать параллельно в единой среде, создавая цифровой двойник объекта. Это дает возможность оперативно вносить корректировки, избегать ошибок и улучшать взаимодействие специалистов, пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Бирюлевская линия станет новой радиальной веткой метро, которая свяжет южные районы Москвы с центром. После запуска улучшится транспортная доступность для миллиона жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Бирюлево, Царицыно и других, а также обслуживание территорий «ЗИЛ», Технопарка и парка «Остров Мечты».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства станции «Луганская».

