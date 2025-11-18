Ефимов: При строительстве тоннелей метро установили на 30% больше железобетонных колец
С начала 2025 года при проходке перегонных тоннелей столичного метро установили около четырех тысяч железобетонных колец — на 30% больше, чем за весь 2024 год. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Сейчас работы ведутся на четырех линиях метрополитена с привлечением восьми тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Пять из них задействованы на Рублёво‑Архангельском радиусе, по одному — на Троицкой, Бирюлёвской и Арбатско‑Покровской линиях.
«С начала года при проходке перегонных тоннелей было установлено около четырех тысяч железобетонных колец. К примеру, столько же потребовалось для строительства участка “ЦСКА” – “Савеловская” Большой кольцевой линии метро. Текущий результат на 30% превышает показатели всего 2024 года, когда смонтировали 3093 кольца», – отметил Ефимов.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, в свою очередь, рассказал, что на Рублёво‑Архангельской линии щит «Мария» установил более 200 колец будущего двухпутного тоннеля. Между «Рублёво‑Архангельским» и «Липовой Рощей» смонтировано свыше 1,5 тысячи колец левого и более 1,2 тысячи колец правого тоннеля. На Арбатско‑Покровской линии начато сооружение левого перегонного тоннеля — установлено первое кольцо.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал про облик новой станции «Кленовый бульвар».
