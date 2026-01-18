Российские зрители жалуются на качество изображения «Аватара: Пламя и пепел»

По информации источников «Ъ FM», речь идёт не о полноценной прокатной версии, а о так называемой «экранке» — записи, снятой непосредственно с проектора в кинотеатре и доработанной с помощью нейросетей. В результате существенно страдают качество изображения (картинка выглядит мутной и блёклой) и звука.

При этом стоимость билетов на такие сеансы варьируется от 600 до 3000 рублей. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы, за первые три дня пиратские показы фильма принесли около 73,5 млн рублей.

Проблема затрагивает не все кинотеатры, однако случаи зафиксированы, в частности, в Чебоксарах и Москве.

Главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина связывает возникновение подобных ситуаций с решением Ассоциации владельцев кинотеатров отложить старт проката «Аватара» на период новогодних праздников. Показы «Аватара 3» начались только с 15 января 2026 года, спустя почти месяц после мировой премьеры - 19 декабря 2025 года.

Как подчёркивают специалисты, подобные скандалы традиционно возникают именно вокруг самых ожидаемых и масштабных релизов. Для сравнения: в 2024 году аналогичная ситуация наблюдалась с фильмом «Дэдпул и Росомаха», когда одна из студий озвучки вместо обещанного качественного дубляжа представила лишь экранную запись с наложенным звуком, что вызвало массовую критику. В то же время менее громкие премьеры, такие как «Гадкий Я» или «Чужой», прошли практически без нареканий к качеству нелегальных копий, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».