Ефимов: Порядка 6300 жителей ЦАО оформили договоры по программе реновации

Около 6300 жителей центра Москвы оформили документы на новые квартиры по программе реновации ветхого жилья. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первыми предложения равнозначных квартир по программе реновации в Центральном административном округе получили жители четырех домов Пресненского района. Они приступили к осмотру жилья в ноябре 2019-го, а чуть позже в том же году к ним присоединились жильцы еще 14 домов. Сейчас завершили оформление документов на новые квартиры в округе горожане из 42 расселенных зданий, москвичи еще из одного дома находятся в процессе переселения. Новое жилье уже получили жители Пресненского, Басманного, Таганского, Красносельского и Мещанского районов. Всего в ЦАО планируется расселить более 16,5 тысячи участников программы из 110 старых домов», – отметил вице-мэр.

В рамках программы реновации в ЦАО были построены восемь новых домов. Одна из новостроек — ЖК в Посланниковом переулке — была сдана в 2025 году.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, почти половина всех домов, которые участвуют в программе в ЦАО, расположены в Пресненском районе. Здесь договоры заключили свыше 3800 жителей 26 старых домов. На втором месте по этому показателю находит Басманный район (более 1000 жителей из восьми старых домов), замыкает тройку Таганский район (свыше 700 москвичей из пяти). Всем новоселам предоставили квартиры с необходимым оборудованием и улучшенной отделкой.

На нежилых первых этажах расположатся частные медклиники, досуговые центры, кафе, аптеки, магазины и многие другие объекты социально-бытового назначения.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в восьми жилых комплексах предусмотрено почти 3000 квартир. Строители также благоустроили и озеленили прилегающую территорию, подчеркнул он.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что свыше 215 тысяч жителей Москвы начнут переселение по программе реновации в 2026–2028 годах. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

