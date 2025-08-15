Ефимов: Половина работ выполнена на станции метро «Бульвар Генерала Карбышева»
В Москве строители выполнили более половины работ при возведении новой станции Рублево-Архангельской линии метро «Бульвар Генерала Карбышева». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На Рублево-Архангельской линии продолжается строительство станции “Бульвар Генерала Карбышева”. Там уже возвели монолит платформы и подземных вестибюлей, продолжаются работы в оборотных тупиках. Строители приступили к сооружению блока технических помещений и черновым отделочным работам», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, в ближайших планах – чистовая отделка пассажирской зоны и устройство инженерных сетей. Ефимов подчеркнул, что строительство «Бульвара Генерала Карбышева» завершено более чем на 50%.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман отметил, что стройплощадка станции столичной подземки «Бульвар Генерала Карбышева» – крупнейшая на всем первом участке Рублево-Архангельской линии. Он также рассказал, что оформление станции площадью 16,4 тысячи квадратных метров будет посвящено инженерным войскам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо «Столбово» Троицкой линии. До этого Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в столице продолжается масштабное развитие метрополитена.
«По поручению мэра Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метро. Уже в сентябре для пассажиров откроется новый участок Троицкой линии. Сейчас в активной стадии возведения находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской, где одновременно задействованы пять тоннелепроходческих комплексов», — проинформировал он.
Ефимов добавил, что до 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления, чтобы обеспечить шаговую доступность метро для каждого москвича.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru