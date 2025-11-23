Ефимов: Под заселение по реновации передали 57 жилых комплексов на севере Москвы
За время действия программы реновации на севере Москвы под заселение переданы 57 новых жилых комплексов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Северном административном округе для реализации программы реновации построили 60 жилых комплексов, 57 из которых передали под заселение. Площадь жилья там превышает 860 тысяч квадратных метров. В домах суммарно спроектировано свыше 15 тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой», – уточнил заместитель мэра.
Ефимов также отметил, что сейчас переехали или находятся в процессе переселения около 10,5 тысячи семей. Всего же по программе реновации, по его словам, в САО предстоит переселить в новые квартиры около 109 тысяч жителей из 515 домов.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что под заселение передали по 16 новостроек в Головинском и Бескудниковском районе, в Западном Дегунине и Дмитровском – по шесть домов, а в Тимирязевском – пять.
Город предоставляет участникам программы реновации равнозначные квартиры в тех же районах, где они проживали ранее. Исключение составляют только Зеленоград и ТиНАО, где переселение ведется в пределах округа. Как правило, новые жилые комплексы располагаются в непосредственной близости от старых домов, что значительно упрощает процесс переселения и делает его более удобным для жителей. После переезда они могут использовать знакомую инфраструктуру.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, со своей стороны, проинформировала, что в рамках программы реновации на севере Москвы к переселению в новостройки приступили более 27,5 тысячи жителей из 125 расселяемых домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru