Ефимов: Почти на треть выросло количество проектов КРТ в 2025 году

Количество проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Москве возросло на 30% до почти 400, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа комплексного развития территорий позволяет создавать современные городские районы на месте бывших промзон, заброшенных и депрессивных земельных участков. Темпы ее реализации постоянно растут: по итогам 2025 года разработаны концепции почти 400 проектов. Это на 30 процентов превышает результат 2024-го, когда в стадии проработки и реализации были 302 проекта. Реорганизация 4,5 тысячи гектаров неэффективно используемых территорий позволит построить более 70 миллионов квадратных метров недвижимости», - отметил Ефимов.

Он уточнил, что почти 40 миллионов квадратных метров будет отведено под жилые помещения. Из них 11,2 миллиона придется на новостройки по программе реновации. Также в новых кварталах создадут общественно-деловую и промышленную инфраструктуру площадью 26 миллионов и четыре миллиона квадратных метров.

Как отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, по проектам КРТ особое внимание уделят объектам социального назначения и появлению новых рабочих мест. Так, запланирована школа на 60 тысяч учеников и детские сады для 24 тысяч детей. Также построят 75 спортивных комплексов. Возведут и школы искусств, культурно-досуговые центры. Также в столице появится свыше 40 новых производств.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин дал согласие на еще три проекта КРТ для реализации программы реновации в районах Солнцево, Сокол и Рязанский.

