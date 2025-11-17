Ефимов: Почти четыре тысячи нежилых объектов построено в Москве за 15 лет

Почти четыре тысячи нежилых объектов построено в российской столице с 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы и за счет вложений инвесторов. Такую статистику привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За почти 15 лет в столице возведено около четырех тысяч объектов нежилой недвижимости общей площадью свыше 49,6 миллиона квадратных метров. В их числе – детские сады, школы, объекты здравоохранения, спортивные комплексы и культурно-просветительские объекты. Всего построено около 1,2 тысячи таких зданий. Кроме того, появились 439 бизнес-центров, 521 коммерческий и 316 промышленных объектов. Все они органично вписались в городскую среду», – отметил заммэра.

Комитет Государственного Строительного Надзора города Москвы контролирует возведение объектов нежилого назначения на всех этапах проектов. Это гарантирует их качество и безопасность при вводе в строй и последующей эксплуатации.

Благодаря новым промышленным, коммерческим и деловым объектам в мегаполисе появляются новые рабочие места.

«С 2011 года введено в эксплуатацию почти три тысячи объектов нежилой недвижимости, построенных за счет внебюджетных средств. Среди них – 613 объектов социальной инфраструктуры, 517 коммерческих, около 300 промышленных и примерно 340 деловых», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Ввод современных социальных объектов даёт возможность горожанам разнообразить досуг, заняться спортом, выбрать для ребенка место учебы рядом с домом, записаться на прием к врачу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл во Внукове завод по производству крупногабаритных модулей, которые будут использоваться в строительстве жилых домов, школ, детских садов, административных и других зданий.

