Ефимов: Почти 8 тысяч рабочих мест появится в Зеленограде благодаря проектам КРТ

Около 7,7 новых рабочих мест появится в Зеленограде благодаря реализации трех проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, в рамках трех проектов КРТ в Зеленограде будет реорганизовано 30,8 гектара территорий. Ефимов подчеркнул, что в общей сложности там построят более полумиллиона квадратных метров недвижимости. При этом, как отметил заммэра, около 70 процентов застройки – свыше 380,5 тысячи квадратных метров – придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры.



«Там, в частности, будут возведены современные инновационные предприятия, офисно-деловые центры, объекты образования и спорта. В результате это позволит создать в Зеленограде около 7,7 тысячи дополнительных рабочих мест», – уточнил Ефимов.



На площадке «Алабушево» в Зеленограде планируется создать свыше 180 тысяч квадратных метров промышленно-производственных помещений и общественно-деловой недвижимости, что обеспечит создание не менее двух тысяч новых рабочих мест.



По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на площадке «Крюково», где сформируют жилой квартал с разнообразной инфраструктурой, почти 5,5 тысячи человек смогут найти работу.



В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.

