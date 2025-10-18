Ефимов: Почти 157 тысяч кв м недвижимости возвели в Москве по проектам КРТ в 2025 году

Порядка 157 тысяч «квадратов» недвижимости построили в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) в 2025 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа КРТ, реализуемая в столице более пяти лет, с каждым годом набирает обороты. Только по итогам трех кварталов текущего года в рамках трех реализуемых проектов построено и введено в эксплуатацию около 157 тысяч квадратных метров недвижимости различного функционального назначения. Так, например, в районах Щукино и Троицк, где проекты КРТ реализуются силами инвесторов, возвели более 103 тысяч квадратных метров современных жилых домов, рассчитанных почти на полторы тысячи квартир», – отметил вице-мэр.

Проекторы реализуются в СЗАО, ЮВАО и Троицком АО. Редевелопменту подвергли бывшие промзоны «Южный порт» и «Октябрьское Поле», а также неэффективно используемую территорию возле деревни Яковлево.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, в Яковлево два года назад было начато формирование малоэтажного квартала. Сейчас завершены две очереди строительства: построено восемь монолитных корпусов на 393 квартиры. Впоследствии здесь построят еще семь жилых корпусов суммарной площадью более 33,8 тысячи «квадратов», детский сад на 100 мест и школу на 150 мест.

Контроль строительства выполняет Мосгосстройнадзор. В 2025 году на указанных площадках провели 22 проверки на предмет оценки качества использованных материалов и работ.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

