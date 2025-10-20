Ефимов: Почти 14500 москвичей заключили договоры на жилье по реновации в III квартале

Порядка 14500 москвичей оформили документы на новые квартиры в домах, построенных по программе реновации ветхого жилья, в третьем квартале текущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С июля по сентябрь 2025 года документы на комфортные квартиры в современных новостройках по программе реновации оформили около 14,5 тысячи человек. Это почти в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда жилье получили около 7,3 тысячи москвичей. Кроме того, число правообладателей в третьем квартале почти в два раза больше, чем в первом, и почти на треть, чем во втором. Основная часть москвичей, заключивших договоры на квартиры по программе реновации в третьем квартале, – это жители трех административных округов: Северо-Восточного, Восточного и Западного», – отметил вице-мэр.

Жильцам предоставляется жилье в тех же районах, где они проживали ранее, за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где переселение происходит в пределах округа. Новые дома строят в местах с развитой инфраструктурой. На нежилых первых этажах новостроек открываются коммерческие объекты и городские организации.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, порядка 2300 москвичей оформили документы на новое жилье в СВАО, свыше 2200 человек — в ВАО, почти 2000 столичных жителей — в ЗАО, около 1600 — на северо-западе города, свыше 1300 — на юге Москвы, почти 1300 — на юго-западе.

В новое жилье можно переехать сразу после оформления документов, так как в домах уже выполнен ремонт, отвечающий столичным стандартам реновации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о старте заселения еще 14 новых домов в рамках программы реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

