Ефимов: Почти 13 га земли выделят в ТиНАО под инвестпроекты и жилье
Инвесторы смогут взять в аренду или приобрести у Москвы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) почти 13 гектаров земли, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Троицкий и Новомосковский административные округа – территории активного градостроительного развития. Они привлекают инвесторов, заинтересованных в возведении жилья и различных объектов инфраструктуры. Получить площадки для строительства физические и юридические лица могут по итогам открытых аукционов. Сейчас на торги выставлено 24 участка площадью почти 13 гектаров, на которых можно построить почти 234 тысячи квадратных метров недвижимости», - рассказал Ефимов.
Он уточнил, что среди доступных лотов есть также три соглашения о МаИП и участки под ИЖС. При этом девелоперы могут сами выбрать назначение будущих производств и решить, чем будут наполнены многофункциональные комплексы.
В районе Вороново Троицкого административного округа по поручению мэра столицы Сергея Собянина идет работа по развитию МаИП. Так, на торги выставлены участки площадью 4,3 гектара и 5,7 гектара. Они предназначены для строительства более 45 тысяч и 56 тысяч квадратных метров современных производственных помещений. Там можно разместить пищевое или фармацевтическое производство.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что у инвесторов есть возможность поучаствовать в открытых аукционах, чтобы реализовать три масштабных инвестиционных проекта в ТиНАО. Победители смогут взять участки в аренду за один рубль в год для возведения общественно-деловых и промышленных объектов. Так, в Воронове есть место на два производства более 102 тысяч квадратных метров, а в Коммунарке свободны около 122,5 тысячи квадратных метров.
Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, покупка земли на аукционах Москвы гарантирует юридическую чистоту сделки и удобный формат.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице работает более 300 предприятий, производящих лекарственные средства и медицинские изделия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Останина объяснила пользу двойного трудового стажа в декрете
- В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам перевозить в РФ свои семьи
- Польша закроет границу с Белоруссией
- С Гагой, но без Гранде: Кого из победителей премии MTV слушают в России
- Хиддинк призвал ФИФА организовать турнир с участием США, Украины, РФ и Европы
- Российских туристов позвали в Непал на фоне протестов
- Бывший король Непала призвал рассмотреть требования протестующих
- Каша вместо хлопьев: Диетолог раскрыла секреты самого полезного завтрака
- Вин Дизель снова сыграет «Последнего охотника на ведьм»
- Гибридные автомобили подорожают на два миллиона из-за нового утильсбора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru