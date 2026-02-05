Ефимов: Победитель торгов осуществит план КРТ в бывшей промзоне «Калошино»

Компания «Специализированный Застройщик “Три Эс Премиум”» победила в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в бывшей промзоне «Калошино» в столичном районе Гольяново. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве подвели итоги аукциона на право развития четырех участков площадью 4,48 га в бывшей промзоне “Калошино”. Победителем стала компания «Специализированный Застройщик “Три Эс Премиум”». В течение семи лет она сможет построить на участках объекты промышленно-производственной инфраструктуры общей площадью 78,81 тысячи кв м», — сообщил вице-мэр.

По его словам, в результате реализации проекта в Москве появится около 800 новых рабочих мест.

Площадки имеют прямой выезд на Щелковское шоссе и расположены вблизи от станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии метро. Участки работ находятся по адресам: Амурская улица, вл15/1, улица Бирюсинка, вл5 и вл9, и улица Иркутская, вл5/6. Ранее на этой территории располагался научно-производственный квартал бывшей промзоны «Калошино».

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что проект КРТ простимулирует размещение предприятий легкой и электронной промышленности на территории бывшей промзоны, где также смогут разместиться ювелирные, строительные и целлюлозно-бумажные заводы. Открытие таких производств также позволит инвестору получить льготы от города по программе стимулирования создания мест приложения труда, добавил Овчинский.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов указал, что в ходе торгов было два претендента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил еще два проекта комплексного развития территорий в Басманном и Савеловском районах.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проекта, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

