Ефимов: По пяти проектам КРТ в Москве построят 1,3 млн квадратных метров недвижимости

Столичное правительство утвердило в октябре текущего года пять проектов КРТ. По ним будут реорганизованы свыше 84 га экс-промзон и иных неэффективно используемых участков. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках утвержденных в октябре проектов КРТ построят более 1,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Около 744 тысяч квадратных метров придется на жилье. Возведут и объекты общественно-делового назначения общей площадью около 578 тысяч квадратных метров. Среди них детские сады, школы и другая востребованная инфраструктура. Реализация пяти проектов позволит создать в семи районах Москвы 15,7 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Проекты КРТ реализуют в районах Сокольники, Пресненский, Якиманка, Замоскворечье, Кунцево, Лианозово и Алтуфьевский.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, больше всего недвижимости построят на месте промзоны «Бескудниково» — здесь возведут более 1,2 млн «квадратов» недвижимости на площади около 77 га. При этом порядка 740 тысяч квадратных метров приходится на жилье, из них 160 тысяч «квадратов» построят по программе реновации. Здесь также появятся два современных паркинга, физкультурно-оздоровительный комплекс, три детсада на 950 мест и две школы на 2000 учащихся.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

