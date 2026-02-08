Ефимов: По программе реновации расселили 100 домов на юго-западе Москвы

По программе реновации ветхого жилья расселили 100 старых домов в ЮЗАО. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. На сегодня из 512 старых домов Юго-Западного административного округа Москвы 100 зданий полностью расселены. Новые квартиры получили более 18,4 тысячи горожан. Под заселение участникам программы передали 50 жилых комплексов в девяти районах округа. В частности, 12 новостроек находятся в Зюзине, семь – в Черемушках и по шесть – в районах Академический, Котловка, Коньково и Южное Бутово», – отметил вице-мэр.

В новых квартирах выполнена улучшенная отделка, также рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории.

В районе Зюзино расселили 18 домов, в Академическом районе — 17 зданий, в Конькове — 16 домов, по 10 зданий — в районах Черемушки и Южное Бутово. Все жильцы могут воспользоваться бесплатной услугой «Помощь в переезде», за ней обратились 67% семей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о включении в программу реновации двух новых площадок. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

