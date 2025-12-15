Ефимов: По проекту КРТ в Коммунарке построят жилье и создадут рабочие места

По программе комплексного развития территорий (КРТ) на территории столичного района Коммунарка Новомосковского административного округа построят жилье и создадут рабочие места. О деталях утвержденного проекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 30-м квартале деревни Сосенки района Коммунарка планируется реорганизовать 7,6 гектара неэффективно используемой территории. В ее границы включены расположенные по разные стороны Старопрокшинского шоссе два участка, на которых в совокупности планируется построить 113,7 тысячи квадратных метров недвижимости», - отметил он.

По его словам, под строительство домом по программе реновации выделено 2,08 гектара, остальная площадь будет отведена для производственной застройки. Отмечается, что это позволит создать 1,3 тысячи рабочих мест.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что граждане получат квартиры площадью в 24,8 «квадратов», рядом также появится технопарк, все территорию благоустроят, специалисты спроектируют локальные дороги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех участков бывшей промзоны «Ленино». Программа позволяет создавать городские пространства на месте неиспользуемых участков. В столице на данный момент 336 проектов КРТ находятся на стадиях проработки и реализации.

