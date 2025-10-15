Ефимов: По проектам КРТ построят жилые и социальные объекты в Даниловском районе
Три проекта комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны «ЗИЛ» предусматривают строительство социальных и общественно-деловых объектов, а также жилых домов. Два из них уже реализуются, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Преобразование бывшей промзоны «ЗИЛ» в престижный столичный район – успешный пример редевелопмента территорий. Однако работы по развитию площадки еще продолжаются. В районе, в частности, уже реализуют два проекта КРТ, в рамках которых оператор и правообладатель земли реорганизуют территории площадью более 30,4 гектара. Кроме того, запланирован редевелопмент еще одного участка площадью 0,83 гектара. Реализация этого проекта начнется в ближайшее время. В общей сложности построят около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 624 тысячи квадратных метров придется на общественно-деловые и социальные объекты. В результате в Даниловском районе Москвы появится свыше 17,8 тысячи дополнительных рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Две площадки расположены близ станции «ЗИЛ» МЦК и Троицкой линии Московского метрополитена, третья — неподалеку от станции «Технопарк» Замоскворецкой линии метро.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, по одному из проектов будут возведены отделения банков, торговые комплексы, офисно-деловые центры, образовательные учреждения и других объекты. Второй проект предусматривает строительство во 2-м Кожуховском проезде на участке площадью 1,18 га бизнес-центра площадью 55 тысяч «квадратов».
В рамках третьего проекта возведут жилой дом, площадь которого составит 21,6 тысячи квадратных метров.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.
