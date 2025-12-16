Ефимов: Пилотный проект КРТ жилой застройки реализуют в Черемушках

Правительство Москвы одобрило пилотный проект комплексного развития территории жилой застройки (КРТ ЖЗ) в районе Черемушки (ЮЗАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город одобрил пилотный проект КРТ жилой застройки на улице Гарибальди в Черемушках, который начинает процесс дальнейшего обновления фонда жилой недвижимости в столице. Большинство жителей двух пятиэтажек, расположенных на участке площадью 1,09 га, проголосовали за включение домов в проект. Они переедут в комфортные квартиры в современной новостройке в том же районе. Старые дома демонтируют, а на их месте возведут жилой комплекс с благоустроенным двором общей площадью около 47 тысяч квадратных метров для реализации программы реновации. Площадь квартир в нем составит около 28,7 тысячи квадратных метров», – отметил вице-мэр.

Участок расположен на улице Гарибальди, оператором работ выступает Московский фонд реновации. Ожидается, что работы будут завершены за пять лет. Поблизости расположена станция метро «Новые Черемушки».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, новый дом построят на месте двух пятиэтажных зданий, жители которых переедут в новый ЖК. Ожидается, что он будет построен в 2026 году в нескольких минутах ходьбы от старых домов.

Сегодня программа реновации ветхого жилья затрагивает свыше 5000 старых зданий, она ускоряется и масштабируется по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Те дома, которых не вошли в 2017 году в программу реновации, могут быть расселены посредством механизма КРТ ЖЗ. Пилотные проекты касаются домов, жители которых изъявили желание стать участниками программы реновации, а также зданий, которые могут стать непригодными для проживания в ближайшее время.

Мэр Москвы также отметил, что процесс обновления столичного жилого фонда будет постоянным, чтобы в новое комфортное жилье могли переехать как можно больше москвичей. Это позволит сформировать современную городскую среду, подчеркнул он.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

