Ефимов: Новая дорога Мамыри - Пенино - Шарапово улучшит транспортную сеть в ТиНАО

В Москве завершили строительство первой очереди автомобильной дороги Мамыри – Пенино – Шарапово, протяженностью почти 10 километров. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках проекта выполнено строительство четырех искусственных сооружений. Это два путепровода тоннельного типа, которые создадут транспортные развязки с существующими поперечными магистралями, а также мост через реку Сосенку и путепровод мостового типа в районе СНТ “Родник”», – сообщил он.

Как напомнил Ефимов, первый участок трассы протяженностью один километр был введен еще в июне 2021 года. Отрезок соединил Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, обеспечив короткий путь к станции метро «Прокшино», а также прямой выезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

По словам главы департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, первая очередь автомобильной дороги Мамыри – Пенино – Шарапово новая автодорога позволит улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО. Это поселок Завода “Мосрентген”, деревни Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино.

«Она соединила между собой трассы Солнцево ‒ Бутово ‒ Видное, М-3 ‒ Сосенки ‒ Ямонтово и М-3 ‒ Середнево ‒ Марьино ‒ Десна. На пересечении с двумя последними оборудованы путепроводы тоннельного типа», ‒ пояснил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл первую очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово, которая является самым крупным участком дублера Калужского шоссе. До конца 2026 года в рамках адресной инвестиционной программы Москвы намерены ввести в эксплуатацию еще около 100 километров автодорог.

