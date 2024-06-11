Ефимов: Трасса Мамыри — Пенино — Шарапово свяжет три крупные автомагистрали

Порядка 10 проектов дорожного строительства в ТиНАО планируется завершить в 2024, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Протяженность трассы Мамыри – Пенино – Шарапово составит 8,2 километра. Она позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную доступность сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО, среди которых – Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино. В настоящий момент готовность объекта превысила уже 80%. До конца 2026 года на территории Троцкого и Новомосковского административных округов в рамках столичной Адресной инвестиционной программы планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 километров дорог», ‒ отметил Ефимов.

До конца 2024 года планируется открыть трассу, которая соединит между собой магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, М3 «Украина» – Сосенки ‒ Ямонтово и М3 «Украина» ‒ Середнево – Марьино – Десна.

По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в 2024 году будет полностью завершено два этапа обновления улично-дорожной сети района Троицк. Специалисты построят и починят больше 10 километров автомобильных дорог и улиц. Также до конца года планируется завершить строительно-монтажные работы по развитию улично-дорожной сети поселка Завода «Мосрентген» и обновление автодорог в Коммунарке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году в ТиНАО будет построено свыше 35 километров автодорог.

