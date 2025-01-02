Ефимов: Пересадка между станцией «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линией построена

В столичном метрополитене завершилось строительство второго вестибюля станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро и пересадочного узла, который соединил одноименные станции БКЛ и Калининской линии. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что до этого москвичи пересаживались с «Авиамоторной» БКЛ на Калининскую линию, совершая обход по Дангауэровскому путепроводу на шоссе Энтузиастов. Теперь, после открытия нового пересадочного узла, по словам Ефимова, время пассажиров в пути сократится на пять минут.

«Раньше для пересадки с “Авиамоторной” БКЛ на одноименную станцию Калининской линии пассажирам приходилось совершать обход по Дангауэровскому путепроводу на шоссе Энтузиастов. С открытием пересадочного узла время на переход с одной линии на другую сократилось до пяти минут. Кроме того, открывшийся второй вестибюль с подземным переходом позволяет попасть на станцию Большой кольцевой линии со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления Московской железной дороги», - отметил он.

Пересадочный узел строили в открытом котловане рядом с действующими объектами метро.

При этом руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Василий Десятков подчеркнул, что станция «Авиамоторная» Калининской линии находится примерно на 40 метров глубже одноименной станции БКЛ, поэтому пересадочный узел имеет сложную структуру. По его словам, распределительный зал пересадки, примыкающий к платформенному участку станции БКЛ, состоит из трех уровней, от которых на радиальную линию ведет подземный коридор протяженностью свыше 100 м.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил об открытии подземной пересадки между «Электрозаводской» БКЛ и одноименной станцией Арбатско-Покровской линии.

