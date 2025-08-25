Ефимов: Открыто более 18 км трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
Движение запустили по участку от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Длина новой дороги составляет 5,7 километра, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В августе открыт очередной участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе: от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны протяженностью около двух километров по прямой. Благодаря ему улучшится транспортная доступность примерно для 480 тысяч жителей Коммунарки, Южного и Северного Бутова, снизится нагрузка на прилегающие улицы. Сейчас для автомобилистов уже запущено более 18 километров основного хода трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского шоссе до улицы Поляны в Южном Бутове», – отметил вице-мэр.
Магистраль строится в пять этапов, из них четыре уже завершились. Как отметил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, сейчас ведутся работы на пятом участке — от улицы Поляны до Варшавского шоссе. В его рамках возведут и реконструируют 14 километров дорог, в том числе шесть пешеходных переходов и четыре искусственных сооружения. «Работы планируют завершить в 2026 году», — добавил он.
Суммарная протяженность новой трассы с учетом Внуковского шоссе составит 26,6 километра по прямой, а общая длина развязок и дорог превысит 95 километров. Магистраль соединит Варшавское, Калужское, Киевское, Боровское и Минское шоссе. Ожидается, что трассу в будущем свяжут с Московским скоростным диаметром, что позволит соединить юго-запад и северо-запад Москвы.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об открытии дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.
