Ефимов: Открытие нового бизнес-центра около м. Белорусская создаст 5000 рабочих мест

Новый многофункциональный комплекс суммарной площадью 88 тысяч «квадратов» появится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) возле станции метро «Белорусская». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Беговом районе девелопер приступил к строительству современного делового комплекса, который станет одним из знаковых объектов в этой части города. Его высота будет более 220 метров, а площадь составит 88 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта в деловом квартале, который формируется около крупного транспортного узла, создадут пять тысяч рабочих мест. Помимо офисов, здесь предусмотрены места для отдыха, пешеходные пространства, торговая галерея и рестораны, которыми смогут пользоваться арендаторы помещений и местные жители», – отметил вице-мэр.

Поблизости расположены платформы первого и четвертого МЦД, Белорусский вокзал, а также станции метро Замоскворецкой и Кольцевой линий.

Как пояснила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, статус МаИП присваивается объектам, которые направлены на создание рабочих мест и развитие современной московской инфраструктуры. Статус дает девелоперам возможность получить в аренду участки для города. В частности, 48-этажное здание в Беговом районе построят на площади 0,57 га. «В деловом комплексе оборудуют трехуровневый подземный паркинг на 239 машино-мест с зарядными станциями для электромобилей. На нижних этажах планируется разместить общественные пространства – лобби, кафе и магазины, а также открытую террасу с местом для отдыха, рабочей зоной и амфитеатром», – добавила она.

Ранее Мосгосстройнадзор одобрил строительство бизнес-центра на 1-й улице Ямского Поля. Площадь офисных помещений в нем составит порядка 60,5 тысячи квадратных метров. Застройщик передал в Мосгосстройнадзор извещения о начале строительно-монтажных работ, составлен индивидуальный план проверок.

Здание станет частью современного общественно-делового квартала, где, помимо бизнес-центров, появятся парк, спортивные объекты, магазины, парковки и иные важные элементы инфраструктуры.

