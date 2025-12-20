Ефимов: Осенью в Москве жители 50 домов оформили новое жилье по реновации

С сентября по ноябрь 2025 года жители 50 старых домов закончили оформлять документы на новые квартиры в рамках программы реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, 45 из указанных зданий уже полностью расселили, а из пяти домов горожане еще переезжают в новое жилье. Всего в этих домах проживали более 8,8 тысячи человек, добавил заммэра.

Он уточнил, что после переезда москвичей в современные ЖК город демонтирует старые здания, а на их месте возведет новостройки.

«Дополнительный импульс развитию комфортной городской среды придадут свободные площади на первых этажах жилых зданий, которые предусмотрены для магазинов, предприятий сферы услуг и городских организаций», - сказал Ефимов.

Отмечается, что равнозначные квартиры по реновации предоставили москвичам в тех же районах, где расположены их старые дома. Исключение составили только Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа. Там переселение проводится в границах округа.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что на востоке города количество домов, жители которых закончили оформлять документы на новое жилье минувшей осенью, выросло до 16.

По ее словам, в новые квартиры переехали примерно 2,4 тысячи москвичей. При этом на севере Москвы договоры с Департаментом городского имущества заключили около 1,8 тысячи участников реновации из семи расселяемых зданий.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что темпы реализации программы реновации в городе будут расти.