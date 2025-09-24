Ефимов: Опубликовано восемь проектов решений КРТ в Новой Москве с начала года

За почти девять месяцев 2025 года правительство столицы представило восемь проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) в Новомосковском административном округе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Новомосковском административном округе столицы проработали восемь проектов комплексного развития территорий, нацеленных на преобразование участков общей площадью около 255 га», — подчеркнул вице-мэр.

По его словам, на выделенных участках появится более 1,5 миллиона кв м недвижимости, причем почти половина из них достанутся производственному сектору и общественно-деловым пространствам. Ефимов добавил, что изменения позволят городу получить свыше пяти тысяч новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил подробности строительства. Он подчеркнул, что в планах возведение нового жилого фонда площадью свыше 87 тысяч кв м, а также физкультурно-оздоровительных комплексов и гостиниц.

Программа КРТ подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

