Ефимов: Определен победитель торгов на реорганизацию территории в столичном Строгино

В Москве в ходе аукциона выявили инвестора, который построит квартал в районе Строгино, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В аукционе на право редевелопмента неэффективно используемого участка в районе Строгино приняли участие пять компаний из Москвы и области, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «АВА ДОН», с которым город заключит договор о комплексном развитии территории площадью 4,78 гектара. Вложения в проект составят около девяти миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 461 миллион рублей. Будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест. В ближайшее время девелоперу предложат заключить договор о реорганизации площадки», – пояснил он.

Общая стоимость лота составила более 312,4 миллиона рублей. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, инвестор сможет построить здания для размещения офисов, магазинов, кафе и ресторанов, а также объекты для обслуживания транспорта.

«Территорию благоустроят и построят улично-дорожную сеть», – добавил он.

Уточняется, что ООО «АВА ДОН» входит в инвестиционно-строительный холдинг из Краснодара AVA group. Как рассказал руководитель департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, для допуска к торгам инвестору было необходимо подтвердить опыт участия за последние пять лет в строительстве капитальных объектов общей площадью не менее 4,5 тысячи квадратных метров.

В Москве регулярно проходят торги на заключение договоров о комплексном развитии территорий (КРТ). Это позволяет привлечь инвесторов, которые заинтересованы в реорганизации бывших промышленных зон. Благодаря программе КРТ в столице создаются многофункциональные городские кварталы, в которых размещается комфортное жилье и необходимая инфраструктура. На данный момент в городе реализуется 236 подобных проектов.



