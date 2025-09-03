Ефимов: Операторы реорганизуют семь площадок по программе КРТ на западе Москвы

Столица назначила операторов, которые проведут благоустройство семи участков города в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Западном административном округе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Западном административном округе столицы операторы КРТ реорганизуют неэффективно используемые территории площадью 20,6 гектара. Градостроительный потенциал отведенных под редевелопмент участков, расположенных в восьми районах, составляет 552,2 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры», — указал вице-мэр.

По его словам, изменения помогут сформировать сбалансированные городские пространства, чтобы москвичи могли найти работу и получить все необходимые услуги рядом со своим домом.

Уточняется, что речь идет об участках, которые находятся в районах Дорогомилово, Ново-Переделкино, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского, Филевский Парк и Фили-Давыдково. О более подробных изменениях сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что часть застройки площадью более 278 тысяч кв м будет распределена между участниками программы реновации, еще 169,8 тысяч кв м займут новостройки, что обеспечит почти семь тысяч москвичей новым жильем. Еще почти 140 тысяч кв м предоставят под объекты образования и общественно необходимой инфраструктуры, заключил он. По словам Овчинского, все семь проектов будут завершены в период от трех до восьми лет.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех участков нежилой застройки в Пресненском и Хорошевском районах.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

