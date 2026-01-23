Ефимов: Около восьми км тоннелей проложили в метро Москвы в 2025 году

В 2025 году в Москве проложили около восьми километров тоннелей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В 2025 году в столичном метро работали 10 тоннелепроходческих механизированных комплексов диаметром шесть и 10 метров – за 12 месяцев они прошли около восьми километров перегонных тоннелей, что сопоставимо с расстоянием от Московского Кремля до ВДНХ. Кроме того, завершили строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 27 километров с 11 станциями и пятью пересадочными узлами. Активные работы по расширению сети метро продолжаются», - отметил Ефимов.



Он подчеркнул, что работа ведется круглые сутки на глубине десятков метров. Так, на данный момент 10 щитов одновременно прокладывают новые участки на Рублево-Архангельской, Троицкой, Бирюлевской и Арбатско-Покровской линиях.



По его словам, в результате того, что в 2025 году на Рублево-Архангельской линии одновременную работу вели сразу шесть щитов, была завершена проходка двухпутного тоннеля на участке «Бульвар Генерала Карбышева» – «Серебряный Бор» и правого и левого перегонных тоннелей от «Звенигородской» до «Шелепихи».



Как добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, технологические щиты, которые применяют при создании перегонов столичной подземки, сильно облегчают работу строителям. Они представляют собой бетонную машину, в которой блокоукладчик устанавливает по кругу сегменты кольцевой железобетонной обделки - тюбинги, которыми и облицовывает пройденный тоннель.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уникальных решениях в московском метростроении.

