Ефимов: Около 40 промышленных объектов построили в Москве в 2025 году

Около 40 промышленно-производственных объектов сдано в эксплуатацию в российской столице в 2025 году на территории восьми административных округов. Там появились новые научно-производственные комплексы, заводы, технопарк, верфь, здания для технической очистки воды, другие предприятия. Такую статистику привёл заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Объемы строительства производственных объектов в Москве остаются высокими. В 2025 году возвели около 40 объектов промышленно-производственного назначения общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров. При этом большинство сооружений построили инвесторы – более 30 зданий, площадь которых составила почти 268 тысяч квадратных метров. Для сравнения, в 2024 году построили всего 20 таких объектов как за счет городского бюджета, так и на внебюджетные средства», – раскрыл детали заммэра.

Комплексная работа по формированию современной промышленной инфраструктуры проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Среди ключевых программ поддержки со стороны города - стимулирование создания мест приложения труда, масштабные инвестиционные проекты. Специальные условия предлагает своим резидентам особая экономическая зона «Технополис Москва».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский привел пример строительства производственных комплексов.

«В 2025 году появился четырехэтажный технопарк для производства пищевых продуктов площадью более 10 тысяч квадратных метров. Его построили за счет внебюджетных источников финансирования в районе Очаково-Матвеевское, рядом с комбинатом «Очаково» на улице Рябиновой. В здании создана специальная инфраструктура для малого и среднего бизнеса и лаборатории пищевых исследований», – рассказал глава департамента.

Ранее Сергей Собянин в ходе рабочей встречи проинформировал президента РФ Владимира Путина о том, что промышленность вернула себе лидирующие позиции среди отраслей экономики российской столицы. С 2011 года в Москве открылось свыше 320 новых производственных объектов. Их общая площадь достигла почти трех миллионов квадратных метров.

