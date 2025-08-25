Ефимов: Около 300 москвичей приступили к осмотру нового жилья по реновации в САО
Жители двух старых домов на севере Москвы приступили к осмотру новых квартир в новом жилом комплексе во 2-м Лихачевском переулке. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Под заселение жителям по программе реновации передали новостройку по адресу: 2-й Лихачевский переулок, дом 4. Туда переедут около 300 москвичей – это жители двух старых домов на Онежской улице и во 2-м Лихачевском переулке», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, всего в Головинском районе новые квартиры получат более 32 тысяч горожан – жителей 137 домов.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что квартиры в новостройке передаются гражданам с улучшенной отделкой, что позволит им сразу вселиться в новое жилье, не тратя время и средства на дополнительный ремонт.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, к осмотру новых квартир будущие жильцы приступили 18 августа.
«В Головинском районе приступили к переселению уже около 5,6 тысячи горожан из 22 старых домов, около 95 процентов уже заключили договоры с городом на новые квартиры», – добавила Соловьева.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.
