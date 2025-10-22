Ефимов: Оформлена документация для возведения многофункционального комплекса с регбийным стадионом

Изменены правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения в районе Хорошево-Мневники (СЗАО) многофункционального комплекса с регбийным стадионом, который построят в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Внесены изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 4,34 гектара под строительство многофункционального комплекса и регбийного стадиона с сопутствующей инфраструктурой. Суммарная площадь объектов составит 140 тысяч квадратных метров. В составе многофункционального комплекса предусмотрены деловой центр, а также гостиница площадью 15 тысяч квадратных метров. Стадион для регби оборудуют трибунами на три тысячи мест. Объекты возведут в рамках МаИП», — отметил вице-мэр.



МаИП реализуются в Москве с 2016 года. Механизм распространяется на объекты транспортной, деловой, спортивной и социальной инфраструктуры, а также на промышленные производства. Москва предоставляет инвесторам землю в аренду при условии соответствия объекта соответствующим критериям.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, инвестор возведет арену с трибунами для зрителей и полем размером 122 на 80 метров, а также многофункциональный комплекс площадью 120 тысяч «квадратов» с гостиницей, а также офисной и торговой недвижимостью.



Спортивный кластер, который возведут в Хорошево-Мневниках, будет включать в себя несколько комплексов — теннисный центр, центр подготовки сборных команд по футболу, ледовые арены и другие объекты.



Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, появление многофункционального комплекса со стадионом на улице Нижние Мневники позволит жителям района заниматься как любительским, так и профессиональным спортом. «В настоящий момент территория свободна от объектов капитального строительства», – добавила Княжевская.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2026 году на развитие физкультуры и спорта выделят 173,3 млрд рублей.



Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

