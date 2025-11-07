Ефимов: Объявлен конкурс на архитектурную концепцию кластера «Ломоносов-2»
Стартовал конкурс на разработку архитектурной концепции высокотехнологичного кластера «Ломоносов-2». Он появится на территории инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новый высокотехнологичный кластер станет важной частью существующей инновационной экосистемы и расширит ее границы. Участникам конкурса предстоит создать концепцию передового и уникального объекта, который гармонично впишется в существующую архитектуру и продолжит формирование территории научно-технического центра на Воробьевых горах», – подчеркнул заммэра.
Площадь здания с подземной парковкой составит 60 тысяч квадратных метров, высота – до 55 метров. Одномоментно «Ломоносов-2» готов будет вместить до 5,5 тысячи человек.
Новый кластер требует такого же высокого уровня исполнения, как один из лучших в стране научно-технологических центров с динамичной и эффектной архитектурой уже находящийся на этой территории, отметил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Сергей Кузнецов. Архитекторы должны учесть специальные условия внутри здания, в котором разместятся современные лаборатории и производственные цеха.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 ноября, итоги подведут в феврале-марте 2026 года. Ознакомиться с условиями отбора можно на официальном сайте конкурса.
Участники конкурса должны увязать свои концепции с конфигурацией площадки, существующей застройкой и транспортной сетью, добавила директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.
