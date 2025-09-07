Ефимов: Общественный комплекс по проекту КРТ построили на юго-востоке Москвы

Общественный комплекс для обеспечения научно-исследовательской деятельности возвели на участке бывшей промзоны «Южный порт» в Юго-Восточном административном округе Москвы в рамках реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Он рассказал, что общественный комплекс для обеспечения научно-исследовательской деятельности площадью 53,7 тысячи квадратных метров построили на улице Коломникова в рамках проекта КРТ «Южный порт, территория 1».



«Он станет частью административно-лабораторного комплекса, состоящего из пяти зданий, объединенных пешеходно-выставочной галереей с панорамными окнами. Работать в нем смогут не только сотрудники отраслевых предприятий, но и жители района. В общей сложности там будет создано 380 рабочих мест», - уточнил заместитель мэра.



Всего, по словам Ефимова, назначенный городом, оператор планирует построить в бывшей промзоне «Южный порт» более 400 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-производственного назначения, что позволит в совокупности организовать свыше 8,4 тысячи рабочих мест.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, отметил, что в бывшей промзоне «Южный порт» АО «Технополис Москва» реализует еще один проект комплексного развития территорий – «Южный порт, территория 2.1».



Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.

