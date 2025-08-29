Ефимов: Общественно-деловые объекты и спорткомплекс построят в Мневниковской пойме

В 2025 году началась реализация трех масштабных инвестпроектов (МаИП) в Мневниковской пойме (СЗАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Мневниковской пойме продолжается активное градостроительное развитие. Здесь возводят новый район с современной инфраструктурой и двумя кластерами: спортивным и общественно-деловым. С начала 2025 года девелоперам выделено почти 10 гектаров земли для реализации трех масштабных инвестиционных проектов. Они построят многофункциональные центры и спортивный комплекс общей площадью около 130 тысяч квадратных метров», – отметил вице-мэр.

Инвесторы заключили со столицей договоры аренды в рамках реализации МаИП.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, на двух земельных участках суммарной площадью 3,8 га будут построены общественно-деловые комплексы. В них, помимо офисов, разместятся магазины, рестораны, кафе, отделения банков и прочие сервисные службы. Кроме того, на участке площадью свыше 6 га появится Центр подготовки сборных команд России по футболу. «Проектом предусмотрено размещение четырех полноразмерных футбольных полей, а также двух корпусов – основного и вспомогательного», – добавила она.

Статус МаИП могут получить инвесторы для возведения объектов, направленных на создание рабочих мест и развитие инфраструктуры города.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает задачам и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

